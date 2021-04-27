شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مقترح الجبلاية بخوض الدوري بدون لاعبى المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي المقترح الذي تقدم به اتحاد الكرة ويقضي بإقامة مباريات أي فريق يرغب في تأجيل مبارياته خلال شهر يوليو المقبل لكن بدون لاعبيه الدوليين في المنتخب الأولمبي.

وأكد مسئولو الأهلي إن مقترح اتحاد الكرة غير منطقي وغير قابل للتنفيذ لأن الأهلي سيكون مُهدد بخسارة عدد كبير من لاعبيه.

وقال مصدر في الأهلي : كيف نوافق على اقتراح بخوض مباريات نهائية وهامة في بطولة الدوري بدون خمسة أو ستة لاعبين قد يتم اختيارهم في المنتخب الأولمبي خلال الدورة الأولمبية المقبلة.

وتابع المصدر: المنتخب الأولمبي قد يضم أيضاً لاعب أو اثنين من الأهلي "فوق السن" مثلما يتردد مؤخراً ، فقد يضم محمد الشناوي وأفشة أو ايمن أشرف وهذا يؤكد أن الفريق سيفتقد كثير من قوته الضاربة في مباريات قوية للغاية.

وشدد المصدر على أن إتحاد الكرة كان عليه إيجاد حلول أخرى لأزمة ضغط المباريات التى يعاني منها الأهلي حيث يلعب مباراة كل ثلاثة أيام بدلاً من ترحيل المباريات لشهر يونيو المقبل وإقامتها بدون لاعبي المنتخب الإولمبي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد عرضت على أندية الدورى الممتاز، خوض مباريات الدورى بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.

وسبق واتفق اتحاد الكرة مع الأندية على توقف الدورى أثناء أولمبياد طوكيو وتحديدا بداية من 23 يوليو المقبل، إلا أن الأندية فوجئت بمطالبة اتحاد الكرة باقامة المباريات بدون لاعبى المنتخب بداية من 5 يوليو حتى انطلاق الأولمبياد وهو ما ترفضه الأندية خاصة أنه يمنع تكافؤ الفرص حيث إن هناك عددا كبيرا من الأندية تعتمد على لاعبى المنتخب الأولمبى مثل إنبى وبيراميدز.