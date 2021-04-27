شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. مروان كنفاني حامى عرين الأهلي فى جيل الستينيات الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة .

نتحدث اليوم عن الحارس الفلسطيني مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي الأسبق الذي دافع عن مرمى القلعة الحمراء في فترة الستينيات وقادر المادر الأحمر لتحقيق العديد من البطولات والأنتصارات.

لعب مروان كنفاني بإصرار وحماس شديدين كما كان حارساً دولياً قديراً دافع عن عرين ناديه ومنتخب بلاده سنوات طويلة بكل براعة وقتالية.

وتواجد مروان مع فريق الأهلي ضمن جيل الستينيات الذهبى بقيادة العمالقة صالح سليم ورفعت الفناجيلى وطه اسماعيل والشربينى وطارق سليم وسعيد أبوالنور وحسن جبر وميمى عبدالحميد وطلعت عبدالحميد .

كان موسم 60/61 واحداً من أهم مواسم الحاري العملاق مروان كنفاني إذ جمع فيه الاهلى كل البطولات التى شارك فيها خلال هذا الموسم بدءاً من بطولة الدورى العام و كأس مصر وتوّج بطولات هذا الموسم بالفوز بكأس الوحدة بين مصر وسوريا.

أعلن مروان كنفاني اعتزاله في أوائل السبعينات بعد تايخ حافل ومشرف فى الدفاع عن عرين الاهلى ومنتخب فلسطين.