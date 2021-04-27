شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد سمير مديرا لإدارة المنتخبات باتحاد الكرة بدلا من حاتم سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تكليف وحيد سمير بمنصب مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة فى الفترة المقبلة بدلا من حاتم سرور الذى تولى مؤخرا رئاسة لجنة شئون اللاعبين.

وقررت اللجنة مؤخرا تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم إدارة المنتخبات، على أن تتولى هذه الإدارة التنسيق بين المنتخبات الوطنية من حيث مواعيد المعسكرات والمباريات الودية والرسمية، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التضارب بين مواعيد معسكرات اللاعبين، وكذلك اختيارات اللاعبين.

وضمت إدارة المنتخبات الجديدة باتحاد الكرة كل من حاتم سرور مديرا لها قبل تكليف وحيد سمير بالمنصب الجديد بدلا منه، وفى العضوية هيثم رضا وراما نجيب ومحمود فيصل.

من ناحية أخرى، أخطر البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، مسؤولى الجبلاية بتأجيل وصوله إلى القاهرة لبدء مهام عمله رسميًا مع الجبلاية. وكشف مصدر فى اتحاد الكرة أن فينجادا لم يوقع عقد العمل فى الإدارة الفنية لاتحاد الكرة رسميًا حتى الآن، وكان مفترضا وصوله أوائل مايو المقبل إلا أن ظروف انتشار كورونا وحصوله على لقاح كورونا أولًا سيؤجل حضوره إلى القاهرة لما بعد شهر رمضان الكريم.