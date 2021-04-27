شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: أحمد ياسر أخطأ فى الرد على مشجع الزمالك وشيكابالا ليس من حقه التدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، على الأزمة التي نشبت مؤخراً في الجهاز الفني لنادي الزمالك بين أسامة نبيه والفرنسي باتريس كارتيرون، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "الحريف": كان لي الشرف بالعمل في منتخب مصر مع محمد عمر وعملت في الأهلي والاتحاد، وشئ طبيعي جداً أن يكون هناك خلافات بين أعضاء الجهاز الفني، ولكن غير الطبيعي أن تخرج هذه الخلافات للإعلام.

أضاف: كل مركب يجب أن يكون لها رئيس واحد وهو المدير الفني، ولكن اليوم أسامة نبيه يقول أنه مستمر مع الفريق ولا توجد أزمة، ولكن نتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة مع كارتيرون لم تترك أي شئ فى النفوس .

واصل : حدثت مشادة بين أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي وأحد المشجعين بالمدرجات في مباراة البنك الأهلي والزمالك، ودخل فيها شيكابالا والجهاز الإداري للزمالك، ولذلك محتاجين كاميرات في كل الملاعب، لعقاب أي فرد متجاوز، سواء كان لاعب أو مشجع.

أضاف: الفرق بين اللاعب والمشجع، أن هذا هو عملك وأكل عيشك، وعندما توقع على عقد مع ناديك هذا يعني أنك لاعب محترف يجب أن تكون منضبط وقادر على تحمل الضغوط، ولذلك أحمد ياسر أخطأ بالرد على المشجع، خاصة أنه قال ما كنتوا تتشطروا على الأهلي، ما دخل الأهلي بالأمر، وأيضاً شيكابالا لاعب ويجب أن يكون هناك سيطرة على الدكة لمنع اللاعبين من الدخول في أزمات، وهذه مهمة مدير الكرة.

أكمل: شيكابالا ليس من مهمته أن يدخل في شجار مع أحد بسبب أنه يتحدث عن الأهلي، وكان من الممكن أن يتعرض للطرد أو الإيقاف في حالة تطور المشادات.

واختتم: أختلف مع وجهة نظر كارتيرون على تعليقه على احتفال أوباما بهدفه بخلع قميصه، وأوباما كان من الممكن بعدها مثلاً أن يتعرض للطرد في حالة قيامة بتدخل عنيف مثلاً وكان من الممكن أن يكلف فريقه خسارة لاعب طوال المباراة ويجب أن يخصم منه مادياً، لماذا لاعب دولي يلعب لمنتخب مصر يخلع القميص في بداية المباراة بعد هدف.