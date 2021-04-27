شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب من معاونيه تقرير عن المقاولون العرب قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من معاونيه تحضير تقرير خاص عن المقاولون العرب منافسه فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري.

وطلب كارتيرون من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأحمد عصمت مدرب الأحمال تقرير كامل عن لاعبي المقاولون بخلاف تسجيلات لاخر مباراتين لفريق ذئاب الجبل للوقوف علي نقاط القوة والضعف في الفريق.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز في مواجهة الخميس لضمان سيطرته علي قمة الدوري بعد فوزه أمس علي فريق البنك الأهلي بأربعة اهداف مقابل هدف في الجولة الـ 17 ، حيث يحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة.

من ناحية أخرى اقتنع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بصوت العقل داخل إدارة النادي وقام بتهدئة الأجواء بينه وبين أسامة نبيه المدرب العام في الفريق ، بعد فترة من الخلافات بينهما وذلك في اطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري.

وعقد أكثر من مسئول داخل النادي جلسات مع كارتيرون طالبه بتهدئة الأجواء مع أسامة نبيه ونفس الامر مع الأخير في اطار حرص الإدارة علي احتواء الازمة بينهما وفرض الاستقرار داخل صفوف الفريق.

في سياق مختلف علق حازم فتوح، وكيل كارتيرون،، على حقيقة طلب المدير الفنى رحيل أسامة نبيه، قائلا: "هذا الأمر غير صحيح، وكارتيرون لم يطلب رحيل نبيه نهائيا وهو مدرب محترم".

وأضاف فتوح، خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون أرسل رسالة على الجروب الخاص بالجهاز الفني يطالب بعدم الإدلاء بتصريحات في رسائل الإعلام فقط وهذه هي رسالة كارتيرون لكنه لم يطلب رحيل نبيه أو التعاقد مع سامي الشيششيني".

وتابع: "كارتيرون قد طلب سامي الشيشيني خلال تعاقده مع الزمالك والشيشيني رفض بسبب التزامه بعمله الإعلامي ولكن حاليا لم يطلبه نهائيا"،مؤكدا أنه سيتم تجميد أي لاعب في فريق الزمالك حال اعتراضه على قرارات كارتيرون بأي صورة.