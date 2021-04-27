شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عندما رحل حسن شحاتة عن الزمالك بسبب شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للزمالك، كواليس رحيله عن تدريب القلعة البيضاء عام 2012، بسبب أزمته مع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الحالى.

وقال حسن شحاتة، فى تصريحات سابقة، إن شيكابالا اعترض بشكل غير لائق بعدما قرر المعلم استبداله فى مباراة المغرب الفاسى حينها، وكان الزمالك متقدمًا بهدفين دون رد، موضحًا أن ممدوح عباس كان رئيس الزمالك وقتها.

وأضاف شحاتة أن ممدوح عباس كان يرى أن الأمر بسيط ولا يحتاج للتضخيم، لكنه لم يكن كذلك، لإن رد فعل شيكابالا كان غريب بالنسبة لى، بعدما شاهدت ملامح الغضب على وجهه، وتفوّه بألفاظ خارجة.

وتابع حديثه: "قررت بعد هذه الواقعة استبعاد شيكابالا من المشاركة مع الفريق، ورئيس النادى ممدوح عباس لم يكن فى مصر وقتها، واتصل بى هاتفيًا من أجل استدعاء شيكابالا، لكنى رفضت هذا الأمر بشدة".

وأردف حديثه أن ممدوح عباس عندما عاد إلى مصر عقد جلسة معى وطلب منى أكثر من مرة عودة شيكابالا مجددًا، لكنى رفضت أيضًا، وقلت له ماذا سيكون موقف باقى اللاعبين تجاهى بعد ذلك إذا عاد مجددًا، لكننا لم نتفق فى النهاية، لأقرر الرحيل عن النادى.