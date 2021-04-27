شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور القطبين حائر بين السلة والطائرة والقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة يعيشها جمهور قطبى الكرة المصرية فى ظل خوض الفريقين عدة مواجهات فى مختلف الألعاب الجماعية سواء السلة أو الطائرة أو كرة القدم .

جمهور الأهلى فى حيرة اليوم بين كرة السلة و القدم ، على مستوى كرة القدم يلتقى الأهلى مع المصرى البورسعيدى فى المباراة المؤحلة من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى ، باستاد الإسكندرية حيث يتمني عرقلة المنافس التقليديى الأهلى ليستمر الفريق الابيض على القمة وبفارق من النقاط في طريقة لاستعادة الدورى الغائب من 2015 ، وفى كرة السلة يلتقى الأهلى مع الزمالك فى قبل نهائى كأس السلة رجال ، بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر فى الحادية عشر مساءا، لحسم الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية .

وبالنسبة لجمهور الزمالك ايضا مشغول بفريق الكرة الطائرة يلتقى مع الترجى التونسى فى المباراة التى ستجمعهما فى الثالثة عصر اليوم بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس، والتى تأهل لها الأبيض بالفوز على السويحلى الليبى 3 / 0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.

كما يلتقى الزمالك مع الأهلى فى نصف نهائى كرة السلة ، فى مواجهة تقام بدون حضور جماهيرى خاصة وأن أخر لقاء جمع الفريقين شهد أزمة وهو الغاء اللقاء ، و احتساب النقاط لصالح الأهلى فى ظل تواجد جمهور الزمالك فى صالة اللقاء بميت عقبة حيث ستكون الجماهير البيضاء متابعة ومؤازرة لفريقها لتخطي عقبة منافسه التقليدي .

يذكر أن الزمالك التقى أمس مع فريق البنك الأهلى فى منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم وفاز الأبيض برباعية مقابل هدف وارتفع رصيده الى 39 نقطة متصدرا المسابقة .