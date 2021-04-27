المصري: لا نعلم سبب نقل مباراة الأهلي إلى ستاد الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن لقاء فريقه مع الأهلي عادي مثل أي مباراة بالدوري لكنها لها طابع خاص على المستوى الجماهيري.

وسيواجه الأهلي نظيره المصري اليوم الثلاثاء لحساب المباراة المؤجلة من الجولة 15 من عمر دوري WE المصري.

وقال هاشم من خلال تصريحات لبرنامج " كورة تريند" على قناة الحدث إنه سيكون هناك مكافآت ضخمة للاعبي الفريق تصل إلى 40 الف جنيه لكل لاعب.

وأضاف هاشم في تصريحاته أن مجلس الإدارة سيقوم بصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب فيما سيصرف المحافظ 30 ألف جنيه لكل لاعب في حال الفوز.

وشدد أن هذه المباراة عادية شأنها شأن كل مباريات الدوري مضيفا أن لها طابع خاص من الناحية الجماهيرية.

وأشاد هاشم بفريق الأهلي مؤكدًا أن الأحمر يملك كل الحلول ولديه من الزاد البشري الكثير والذي يجعله قادر على تعويض أي غيابات.

وانتقل هاشم للحديث عن مكان إقامة المباراة حيث قال: "لا أعلم سببًا واضحًا لإقامة اللقاء باستاد الإسكندرية بدلا من برج العرب، ولا أعلم إلى متى سيظل المصري يتنقل بين الملاعب ولا يعود إلى بورسعيد."

وقال هاشم إنه سيكون هناك مفاجأة سارة لجماهير المصري بالتجديد للثنائي عمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة قريبًا بعد التوصل لاتفاق مع الثنائي.