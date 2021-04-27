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التشكيل المتوقع لمعركة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، سيحل الإنجليزي ضيفا على نظيره الإسباني ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي .

ونجح ريال مدريد في التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد إقصاء الإنجليزي من ربع النهائي بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة 3-1 والتعادل سلبيا في لقاء العودة، بينما حقق تشيلسي فوزا سهلا على حساب بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقائين.

ويفتقد الفريق الملكي في مباراته اليوم خدمات الرباعي، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي، فيدي فالفيردي ولوكاس فاسكيز، بينما يفقد تشيلسي لاعبا واحدا بسبب الإصابة وهو الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، رافاييل فاران، إيدير ميليتاو، داني كارفخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، أسينسيو.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، ريس جيمس.

خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيو، بن شيلويل.

خط الهجوم: ماسون مونت، كاي هافرتز، تيمو فيرنر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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