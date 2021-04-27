شريف مهاجما.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على المصري في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15.

وشهدت قائمة الأهلي عودة كل من ياسر إبراهيم ومحمد هاني بعد تعافيهما من الإصابة، بينما يستمر غياب التونسي علي معلول، النيجيرى جونيور آجاي، حمدي فتحي، محمود وحيد، محمد محمود، كريم وليد نيدفيد، محمود متولي ووالتر بواليا.

وقد يشهد تشكيل الفارس الأحمر اليوم، عودة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن على أن يشغل أحمد رمضان "بيكهام" الناحية اليسرى، على أن يستمر محمد شريف في قيادة هجوم الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامى ربيعة، سعد سمير، أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدى أفشة، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة (من 14 جولة)، بينما يحل المصري رابعا برصيد 29 نقطة (من 18 جولة).