 شريف إكرامي: تمنيت خسارة الخطيب انتخابات الأهلي ودعمت محمود طاهر 

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز الاول وحارس الأهلي السابق، ولاعب المنتخب، إنه كان يفضل فوز محمود طاهر برئاسة مجلس إدارة الأهلي، وليس فوز محمود الخطيب الرئيس الحالي.

وأضاف إكرامي في تصريحات تلفزيونية:«كانت فترة الإنتخابات في النادي الأهلي الأجواء مشدودة، وكان هناك العديد من التوترات في النادي».

وتابع: «كنت أفضل محمود طاهر علي كرسي مجلس الأدارة بالنادي الأهلي، وكنت أتمني أنه يكمل علي الكرسي».

وأشار إلى انه لم يتجمع بلاعبى الاهلى فى اجتماع سرى لدعم محمود طاهر ضد الخطيب، وأن لاعبى الأهلى ليس لهم صوت فى الجمعية العمومية، و مساندتى لمحمود طاهر قرار شخصى ليس له علاقة بالفريق

وأختتتم: «كنت مع محمود طاهر في الإنتخابات، وكنت أتمني انه هو اللي يفوز بالرئاسة، ويستمر في النادي الأهلي، لانه أجدر واحد بها».