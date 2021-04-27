شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أوباما لازم يتغرم مادياً والسولية زي طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، بتوقيع عقوبة مادية على يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء، بعد قيامه بخلع القميص عقب إحراز هدف اللقاء الأول، وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامجه "الفيلسوف": يعني إيه يا أوباما تسجل هدف وتخلع قميصك وتديه تعظيم سلام، هل أنت بذلك بتحب الزمالك وانت داخل على بيراميدز والمقاولون والأهلي، أوجه نصيحة لأوباما هو لاعب دولي لكن تركيزه بعيد.

أضاف: عندما يرتقي تركيز أوباما سيكون مكانه في المنتخب، كان أمامك أن تقبل القميص دون أن تخلعه، ويجب أن تطبق عليه عقوبة مالية والزمالك محتاج مدير كرة حتى لا تحدث أزمة مثل ما رأينا بين أسامة نبيه وكارتيرون.

واصل: المدير الفني له دور في تسديد ركلات الجزاء، في كبير في الملعب وهو المدير الفني خارج الملعب والكابتن على أرض الملعب، ويجب أن يحدد المدرب اللاعب الذي سيسدد، وأسوأ ركلتين جزاء أهدرهم الزمالك هما ركلة جزاء عبد الله جمعة ومحمود علاء أمام الأهلي.

أكمل: ساسي من اللاعيبة المفضلة عندي لمنه غير موجود في الملعب لم أراه، حتى لو كان لم يجدد للزمالك حتى الآن، مجرد نزولك الملعب يجب أن تنفصل عن الواقع.

وعن المنافسة على الدوري قال أيمن يونس: الأهلي والزمالك المنافسة بينهم أصبحت شرسة جداً، في مباراة الأهلي وإنبي قبل جلوس الجهاز الفني على المقاعد الأهلي سجل هدفين وأقنع إنبي أن المباراة انتهت.

واصل مشيداً بعمرو السولية لاعب الأعلي: هدف عمرو السولية أعجبني جداً، هو من أجمل الأهداف والسولية عموماً من اللاعبين أصحاب المستوى الثابت مثل طارق حامد، شخصيات لاعبين محترفين ولذلك يلعبان في المنتخب، واللاعب الدولي من مواصفاته ثبات المستوى، مستواه لا يقل دائماً عن 7.5 من 10 ولكن يزيد مع المباريات.

واختتم: شخصية الأهلي في مباراة إنبي كانت شخصية عنيفة، خلص المباراة في أولها، ونفس الشئ كارتيرون، وتعامله مع حسم مباراة البنك الأهلي، وحميد أحداد سجل هدفين عنداً في شخصياً لأني دائماً بهاجمه.