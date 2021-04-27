شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يحيى ذكرى وفاة نجله إسماعيل: "زى النهارده ربنا استرد وديعته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا محمد فضل، نجم الأهلى وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة السابق، ذكري وفاة نجله الأصغر "إسماعيل" الذي توفي عن عمر 4 سنوات، عام 2018 فى حادث سيارة مع عائلته، ونشر فضل مجموعة صور لإسماعيل، مصحوبة بتعليق: "ساعات من كتر الوجع مفيش كلام، زي النهاردة 15 رمضان ربنا استرد وديعته (إسماعيل )"، ليلقي الكثير من الدعوات من متابعيه، وقال أحدهم: "الله يصبر قلبك ويكون شفيع ليك يوم القيامة بإذن الله"، فيما قال أخر :"ربنا يربط على قلبك ويصبرك يا حبيبي".



محمد فضل



اسماعيل محمد فضل



اسماعيل

وجنازة وعزاء نجل محمد فضل، كانت قد شهدت حضور عدد كبير من الرياضيين وفى مقدمتهم الإعلامى أحمد شوبير وحسام غالى ، والصقر أحمد حسن ، وأمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق .



فضل واسماعيل



محمد فضل واسماعيل

ومن ناحية أخري، كان محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة، قد تمسك بعدم الاستمرار فى عضوية اللجنة، نافياً كل ما تردد فى الفترة الأخيرة عن تراجعه عن موقفه والبقاء فى عضوية اللجنة.

وكتب محمد فضل عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا، "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيداً فى العمل كعضو فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجناينى وشكرا للاتحاد الدولى على ثقتهم ورغبتهم فى استمرارى داخل اللجنة القادمة، ولكن الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتى.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".