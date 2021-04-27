شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة عام 1979.. الزمالك يهزم غزل المحلة بثلاثية ويتوج بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 27 أبريل 1979 توج نادى الزمالك بطلا لكأس مصر فى نسخته رقم 52، بعد فوزه على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى نهائى مكرر للنسخة رقم 48، سجل على خليل، ووحيد كامل فى الشوط الأول، وأضاف فاروق جعفر الهدف الثالث فى الشوط الثانى من ضربة جزاء.

خاض الزمالك البطل المباراة فى غياب حسن شحاتة "المعلم" للإيقاف بتشكيل مكون من: عادل المأمور، سامى منصور، محمود سعد، إبراهيم يوسف، صبرى المنياوى، طارق غنيم (محمد طاهر)، فاروق جعفر، مجدى شلبى (حمامة)، وحيد كامل، على خليل، محمود الخواجة.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة مكونا من: محمود البلعوطى، خالد كرم، السعيد عبدالجواد، محمد جميل، سكر، شوقى غريب، لطفى الشناوى، كمال عبد المالك (عبد الرحيم خليل)، عمر عبد الله (حسام عبد الغنلا)، نبيل خروب، أحمد حسن.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.