شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو المقاولون العرب، مكافآت استثنائية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك في المباراة المقبلة من مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس ، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الصحوة التي بدأت في المباراة الماضية أمام وادي دجلة، من أجل تحسين وضعهم بالجدول.

وتتضمن لائحة المقاولون العرب صرف مكافآت استثنائية في حالة فوز الفريق على أي من قطبي الكرة المصرية، الأهلي أو الزمالك.

حذر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبى الفريق من أى تجمعات خلال الأيام المقبلة أو التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، خوفاً من تعرض أى لاعب بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، قبل اللقاء المهم الذى ينتظره المقاولون أمام نادى الزمالك مساء الخميس المقبل بالدورى العام.

ويخشى الجهاز الفنى للمقاولون من فقدان أى عنصر من عناصر الفريق قبل اللقاء المرتقب، وذلك بعدما تعرض ذئاب الجبل لتراجع كبير فى المستوى والنتائج بداية الموسم الجارى، بعدما تعرض معظم لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا وهو ما أثر سلباً على النتائج.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

من جانبه، أعرب عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على وادي دجلة، مشدداً على ذلك الفوز يعد بمثابة 6 نقاط، متمنياً أن تستمر صحوة الفريق لتصحيح وضعهم بالجدول في المباريات المقبلة.