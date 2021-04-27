شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد هانى لاعب الأهلى لقيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة المصرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى بعدما تعافى من إصابته الأخيرة التى حرمته من عدة مباريات خاضها فريق الأهلى الفترة الماضية ببطولة الدورى.

وبات فى حكم شبه المؤكد أن يدفع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بمحمد هاني في تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة المصري الليلة، حيث انضم اللاعب لقائمة المارد الأحمر التى تم إعلانها خلال الساعات الماضية لخوض المباراة المرتقبة.

وغاب محمد هاني عن عدة مباريات خاضها الأهلي الفترة الماضية للإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب عن مبارايات الفريق أمام الزمالك وسموحة وإنبي.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة المصري الليلة كلاً من : محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

ويدخل الأهلى مباراة الليلة فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يدخل المصري اللقاء مُحتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.