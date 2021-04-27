شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلو لاعب الهلال: لن نحني رؤوسنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد البيروفي أندريه كاريلو مهاجم الهلال السعودي، أهمية فوز فريقه عندما يلتقي أجمك الأوزبكي الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقال كاريلو: لن نحني رؤوسنا للأسفل بعد الخسارة المفاجئة أمام استقلول الطاجيكي (1-4)، تلك الخسارة التي لم يتوقعها حتى الفريق الفائز.

وتابع: كلاعبين نتحدث مع بعضنا لنفض أثار الخسارة، علينا الفوز فيما تبقى والتأهل في نهاية هذا الدور عن المجموعة، والفرصة مؤاتية لنحقق ذلك فنحن نمتلك فريقاً كبيراً ولاعبين مميزين.

أما المدرب البرازيلي ميكالي فقال: لن نكرر الخسارة، سنعود أكثر قوة.

ويخوض الهلال مباراته الخامسة وهو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متأخراً بفارق الأهداف عن استقلول المتصدر.

وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين انتهى 2-2، ويمتلك أجمك 4 نقاط من تعادل مع الهلال وفوز على شباب الأهلي، ما يعني أنه الآخر لديه شيء من الأمل، سيبحث عنه في المباراة التي تنطلق عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات.

وضمن المجموعة الثالثة يخوض أهلي جدة مباراة ثأرية أمام الاستقلال الإيراني على رديف ملعب الجوهرة المشعة بجدة، بعدما فاز الأخير في الجولة الأولى 5-2.

ويمتلك الفريقان 7 نقاط في المجموعة،بيد أن الفريق الإيراني يأتي ثانياً بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث.

ولا خيارات أمام كتيبة ريجيكامب غير الفوز لزيادة الحظوظ قبل لقاء الدحيل في الجولة الأخيرة.

وحول اللقاء كان الحديث الأبرز لفرهاد مجيدي مدرب الفريق الإيراني عندما أكد أنهم لا يخشون من خطورة هداف الأهلي عمر السومة وسيسعون للفوز من جديد.