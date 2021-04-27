شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تسعى لحصد النجمة السادسة فى مواجهة الترجى بعقر داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى الوصول للنجمة الأفريقية السادسة فى تاريخ تتويجه ببطولات أفريقيا فى مواجهة الترجى التونسى بالمباراة التى ستجمعهما فى الثالثة عصر اليوم بالبطولة للأفريقية للأندية المقامة فى تونس.

ويطمح اللاعبون بالعودة إلى القاهرة بكأس أفريقيا، حيث نجح الزمالك فى خطف اللقب من قبل أعوام 1984 و1987 و2008 و2009 و2012 ، بينما فاز الترجى باللقب أعوام 1994 و1998 و2000 و2014.

ويرغب محمد اللقانى المدير الفنى للفريق فى مصالحة الجماهير البيضاء بالعودة باللقب فى ظل التراجع فى مسابقة الدورى المحلى فى ظل الخسارة من غريمه التقليدى الأهلى 3 / 0 فى ختام الدور الأول من النهائيات.

نجح الزمالك فى التأهل لنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3 / 0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى

واستطاع فريق الزمالك تخطّي عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3 / 1 فى دور ربع النهائى.

كما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته، وعلى إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3 / 0 أيضا.