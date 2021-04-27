شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الطائرة تحدد 17 مايو لمواجهة الاتحاد والزمالك المؤجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 17 مايو المقبل موعدا لإقامة مواجهة الاتحاد السكندرى مع الزمالك المؤجلة من الجولة الـ20، والتى كان من المقرر لها مساء أمس الاثنين، وتم تأجيلها لمشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 10 مايو القادم، موعدا لإقامة مباراة الزمالك أمام الطيران المؤجلة من الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز، و7 مايو المقبل موعدا لإقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك والداخلية فى الجولة الـ18 من مسابقة الدورى، فيما تم تحديد يوم 5 مايو المقبل أيضا موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع سبورتنج المؤجلة من الجولة السابعة عشر.

ويصطدم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالترجى التونسى اليوم االثلاثاء فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة على تونس، ونجح الزمالك فى التأهل لنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3/0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.

ونجح فريق الزمالك فى تخطى عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3/1 فى دور ربع النهائى.

كما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3/0 أيضا.