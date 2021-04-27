شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم الثلاثاء، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك، فى منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال، فى اللقاء الذى يقام بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر، فى الحادية عشر مساءا .

كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع نظيره سبورتنج فى التاسعة مساء اليوم ، بمنافسات نفس الجولة وفى نفس الصالة.

وصل الأهلى إلى نصف نهائى بطولة كأس السلة بالفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 86 - 48 ، ليلتقى الزمالك الذى أقصى الطيران من البطولة بنتيجة 78 / 54.

والانتقال إلى فريق سبورتنج فوصل لنهائى الكأس بعد الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 93 / 88 بعد اللجوء لشوط إضافي خامس، بينما تأهل الاتحاد السكندري بالتغلب على طلائع الجيش بنتيجة 91 / 67.

وتقام المباريات بدون حضور جماهيرى، خاصة أن مباراة الفريقين السابقة فى بطولة الدورى شهدت أزمة كبرى وهى تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى، وهو ما جعل مراقب المباراة يقرر إلغاءها، و تقرر احتساب نقاط المباراة لفريق الاهلى ، فتقدم الفريق الابيض بتظلم الى اتحاد اللعبة ، وتم تشكيل لجنة للبت فى الأمر.