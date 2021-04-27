شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب البنك الأهلى مباراتين بعد الطرد المباشر لاعتدائه على طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى، سيتم إيقافه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بعدما حصل على البطاقة الحمراء أمس بعد تدخله بعنف على طارق حامد لاعب الزمالك.

وأوضح المصدر أن اللائحة تنص على أنه فى حالة الطرد بسبب الخشونة المتعمدة على الخصم اثناء اللعب، تكون العقوبة الإيقاف مباراتين والغرامة 10 آلاف جنيه.

وحصل اللاعب على بطاقة صفراء فى البداية، قبل أن يراجع الحكم أحمد العدوى مساعده فى تقنية الفيديو ويشاهد اللعبة بنفسه ليلغى الإنذار ويقرر طرد اللاعب مباشرة بسبب الخشونة المتعمدة.

فيما أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، أنه سعى لتحقيق فوز أكبر على البنك الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال كارتيرون فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "طالبت اللاعبين بين الشوطين بالهدوء وتوفير المجهود للمباريات المقبلة بعد حسم اللقاء في الشوط الأول، وتحدثت مع بعض اللاعبين لإراحتهم بين الشوطين، إلا أنهم طلبوا الاستمرار، وكنت محتاج أكسب بعدد وافر من الأهداف لأن المسابقة قد تحسم بفارق الأهداف في نهاية الموسم".

وأضاف كارتيرون: "وضعنا ترتيب لتسديد ركلات الجزاء ولكن رقم 2 طلب من رقم 1 التسديد وهو وافق مفيش مشكلة، وأعرف حميد أحداد جيدا منذ فترة تدريبى للرجاء المغربى، وهو حاليا الأجهز بين المهاجمين وكل اللاعبين لديه الفرصة في اللعب".

وأوضح مدرب الزمالك: "مفيش مشكلة حاليا بين الجهاز، وكل ما في الأمر أن هناك بعض الأسرار تخرج من داخل الفريق فقررت عدم الخروج بتصريحات إلا عن طريقى لحماية الفريق مثلما يفعل الأهلى الذى يعانى من مشاكل، ولكن لا تخرج للإعلام".

وأكد كارتيرون: "لا أعاقب اللاعبين عند الخسارة لأنهم بيكونوا الأكثر حزنا، واحتفال أوباما بسبب الضغط الكبير على الفريق وتحدثت معه ولكن لا يوجد عقوبات على حصوله على الإنذار".