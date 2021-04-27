شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض المكافآت الاستثنائية لتحفيز لاعبيه أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو المصرى البورسعيدى رصد مكافآت استثنائية للاعبيه لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

وأكد مصدر مسئول بالمصرى أن الإدارة ارتأت أن هذه المباراة مثلها مثل أى مباراة بثلاث نقاط ولاعبو الفريق يؤدون بشكل جيد فى الآونة الأخيرة، وأن رصد مكافآت خاصة ربما يأتى بشكل عكسى عليهم أثناء اللقاء.

وأضاف نفس المصدر أن الإدارة تحاول دائما توفير السيولة المادية لصرف المستحقات المالية فى ميعادها حتى يشعر اللاعبون بالارتياح ويستطيعون مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب.

ويدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز 7 وتعادل 8 وخسر 3 أحرز لاعبوه 22 ومنى مرماه بـ13 هدفا .

ومن المقرر أن يجرى على ماهر المدير الفنى للمصرى بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق عن آخر لقاء أمام طلائع الجيش بكأس مصر، حيث يشارك إيزى إيميكا بعد عودته من الإيقاف فى منطقة وسط الملعب بجانب سعيدو صنبورى وفريد شوقى ويكونوا أول الخطوط الدفاعية، خاصة أنه سيكون هناك واجبات للثلاثى بإفساد الهجمات الحمراء مع مراقبة لصيقة للثنائى محمد مجدى قفشة وحسين الشحات.

وحث على ماهر لاعبيه على ضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وطالبهم بضرورة غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى خاصة مفاتيح اللعب مثل محمد مجدى قفشة ومحمد شريف وحسين الشحات، مع الاستحواذ على منطقة وسط الملعب وعدم تركها لخط وسط الأهلى الذى يضم لاعبين مميزين مثل عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق.