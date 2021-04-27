شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. اللقاني مايسترو الطائرة البيضاء طمعان في خطف اللقب الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح محمد اللقاني، المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، في التتويج بلقب بطولة أفريقيا على حساب الترجي التونسي، في المواجهة التى تجمع كلا الفريقين فى الثالثة عصر اليوم بتونس.

ويعد اللقانى من أبرز المدربين المخضرمين فى عالم الكرة الطائرة، خاصة أنه نجح فى قيادة نادى الزمالك فى العديد من المحافل واستطاع التتويج مع الزمالك بعدد من البطولات، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

ونجح اللقانى فى الوصول بالزمالك إلى النهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3 / 0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى، كما نجح فريق الزمالك فى تخطى عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3 / 1 فى دور ربع النهائى.

فيما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0، فى أولى مواجهاته، وعلى إسبوار الكونغولى، فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة، وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3 / 0 أيضا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى محمد اللقانى فى الصور التالية: