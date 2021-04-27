موسيمانى يحتفل بعيد الحرية الجنوب أفريقى قبل ساعات من مباراة المصرى

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على المشاركة فى الاحتفال بعيد الحرية فى جنوب أفريقيا، والذى يوافق 27 أبريل من كل عام، وكتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر: نرجو ألا ننسى أبدًا ما تعنيه حريتنا ونحافظ عليها دائمًا للأجيال القادمة التى ستأتى بعد رحيلنا من هنا.

وتحتفل جنوب أفريقيا فى الـ27 أبريل من كل عام، بعيد الحرية، وهو يوم يرتبط بذكرى أول انتخابات حرة نزيهة أجريت سنة 1994، بعد سقوط نظام الفصل العنصرى بما يصطلح عليه أبارتايد.



موسيماني ويخوض فريق الأهلى مباراة قوية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقى المصرى البورسعيدى باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة تحظى بندية وإثارة من قبل الفريقين، ويركز الجهاز الفنى بكلا الفريقين لتحقيق أداء قوى والخروج بنتيجة إيجابية. ويخوض فريق الأهلى مباراة قوية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقى المصرى البورسعيدى باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة تحظى بندية وإثارة من قبل الفريقين، ويركز الجهاز الفنى بكلا الفريقين لتحقيق أداء قوى والخروج بنتيجة إيجابية.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يدخل المصري اللقاء مُحتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

وعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على دراسة فريق المصري جيدا من خلال مشاهدة عدد من مبارياته الأخيرة بالدوري للتعرف على أسلوب لعبه في الاستحواذ على الكرة وتحضير الهجمة واختراق دفاع المنافسين، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى تنفيذ خططه، ولمعرفة الثغرات الموجودة في صفوف الفريق البورسعيدي لاستغلالها فى اختراق دفاعاته وتحقيق الهدف المرجو من المباراة في مواصلة الانتصارات والمنافسة على استعادة صدارة الدوري.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المصري، كما حدث فى مباراة إنبي الأخيرة، وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات أمام مرمى المنافس، والاعتماد على اللعب في المساحات الموجودة في ظهر دفاع الفريق البورسعيدي، من أجل مباغتة المنافس وتحقيق الفوز خلال هذه المباراة.