شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم المصرى البورسعيدى 3/2 ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 27 أبريل 1945 توج النادى الأهلى بالنسخة رقم 24 لمسابقة كأس مصر بعدما نجح فى تحويل تأخره أمام المصرى البورسعيدى إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للمصرى محمد جودة، ومحمود العدني، بينما سجل أهداف الأهلى أحمد مكاوى هدفين، وحسين مدكور هدفا.

مثل الاهلى كل من: "عزت، مصطفى علوانى "الكسار"، محمود حمدى "كروان"، وديع عجوة، حسين الفأر، محمود المهيلمي، حسين مدكور، محمود رأفت، محمد الجندي، أحمد مكاوي، منير حافظ.

ومثل المصري: موسكاتيللي، محمود الفحلة، محمد أبوحباجة، محمد الكتاتني، حلمى أبوالمعاطي، حافظ، محمود العدني، حمدين إلزامك، محمد جودة، محمد لهيطة، سعد الشربيني.

وتوج الأهلى باللقب للمرة رقم 11 فى تاريخه، وكان الأهلى قد وصل للمباراة النهائية بعد أن أقصى أندية الإسكندرية الثلاثة على الترتيب الاتحاد فى مباراة الإعادة بهدف دون رد، بعد تعادلهما فى المباراة الأولى بهدف لكل فريق، ثم الترام بخمسة أهداف مقابل هدف فى الوقت الإضافي، وأخيرا الأوليمبى فى نصف النهائي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فى حين كان طريق المصرى قد واجه فيه كلا من الترسانة فى الدور الأول، ثم السكة فى ربع النهائى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ثم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.