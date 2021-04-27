شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. عمر عصر لاعب الطاولة المصنف الأول بالدوري السويدي فى سن 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة.

تأهل عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة، لأولمبياد طوكيو فى منافسات الزوجى المختلط، بعد فوزه مع دينا مشرف فى النهائى من بطولة كأس أفريقيا التى أقيمت بتونس، بالتغلب على الزوجى النيجيرى تريولاشوجان وفونكى اوشونيكى 0/4 عن قارة أفريقيا.

بدأ المسيرة الرياضية فى نادى دسوق الرياضى برعاية من والده، وكان مسئولا للعبة تنس الطاولة بالنادى، وعمه ماهر عصر، وكان محاضرًا دوليًّا للعبة ذاتها، وقد بدأ عمر وهو فى سن الرابعة واستمر حتى التاسعة مع شقيقه الأصغر خالد.

وأشركه علاء مشرف وعمره 12 سنة فى أول بطولة للأندية العربية باليمن، ليكون أصغر اللاعبين، ليفوز النادى الأهلى بها بعد غياب فترة طويلة انضم بعدها لفريق الرجال.

فاز بذهبية البطولة الأفريقية لعام 2005 وتم منحه مكافأة من رئيس الاتحاد الدولى أدهم شرارة.

وأصبح عمر عصر المصنف رقم واحد على الدورى السويدى فى عمر الـ16، وعاد إلى مصر، ليتلقى عدة عقود للاحتراف، وبعد موافقته واستمراره فى حصد الجوائز حصل على لقب أفضل لاعب، وجاء فى المركز الثالث، وأصبح أفضل ناشئ تنس طاولة فى العالم.

وفاز بالمركز الثانى ببطولة كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000.