شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يطالب لاعبيه بالفوز على نامونجو رغم حسم التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه بضرورة التركيز خلال مواجهة نامونجو التنزانى غدًا، الأربعاء، وعدم التهاون أو الخسارة.

وأكد المدير الفنى للاعبين أن بيراميدز حصد بطاقة التأهل لربع نهائى الكونفدرالية، إلا أن سمات فرق البطولات هو تحقيق الفوز فى جميع المواجهات بغض النظر عن مدى أهميتها، وهو ما يجب على بيراميدز أن يفعله أمام نامونجو.

وشدد أروابارينا على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الفريق التنزانى بنتيجة كبيرة، حتى تصبح رسالة لجميع الفرق المتأهلة لربع نهائى البطولة، بأن بيراميدز يشارك من أجل حصد اللقب.

بيراميدز يستعد لمواجهة نامونجو التنزانى فى التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة من المشاركة أمام نامونجو، نظرًا لكونها مباراة "تحصيل حاصل" واستغلالها لإراحة عدد من اللاعبين الذين يُعانون من ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة.