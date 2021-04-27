شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد ينتصر للأهلي في ازمة كورونا ونهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أيمن صلاح، عضو اللجنة التي تدير اتحاد كرة اليد، عن إيجابية مسحات ثلاثي الأهلي إبراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي، خلال معسكر المنتخب المصري استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وقال صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «أمس هو اليوم الأول لتجمع للمنتخب بالكامل، ابتداءً من يوم 26 أبريل لـ2 مايو بحضور المحترفين».

وتابع: «قبل كل تجمع نكون حريصون على عمل مسحات علشان ده معسكر، بالفعل أثبتت المسحات إيجايبة الثلاثي إبراهيم المصري وعمر سامي وعمر ياسين.. المجلس السابق لاتحاد كرة اليد، ماكنش في لائحته اشتراط أن يكون في مسحات أو حتى رابيد تيست للمباريات، مجرد تقديم إقرار أو تعهد من الإداري أو دكتور الفريق أن الفريق اللي هيلعب سليم».

وواصل صلاح: «لما تولينا المسؤولية مغيرناش ده، يوم 16 أبريل اتقدمت تحاليل للفريقين وتكون نتيجتها تنطبق على مواجهات نهائي الدوري ونصف نهائي ونهائي كأس مصر، وقتها اكتشفنا أن عمر سامي ومحمد عصام الطيار إيجابي».

وأردف مسؤول اتحاد اليد: «لم يشارك عمر سامي والطيار في الدوري وبعدها قدموا أن مسحتهم سلبية وشاركوا في المباراة».

واستكمل: «نتائج التحاليل الأولى تستمر معانا لنصف نهائي ونهائي الكأس، إبراهيم المصري لم يشارك في مباراة نصف النهائي لأي سبب كان.. هل الأهلي شاف أن المباراة سهلة فريحه ولا مصاب، قالوا إنه مصاب كورونا بعدها، يوم المباراة الأهلي واللاعب قدموا تحليل أن عينة الرابيد تيست سلبية، الأهلي قدمها منه لنفسه، محدش طلب، لأننا باعتين أن التحاليل دي شاملة من يوم 16 لـ23 أبريل».

واختتم: «الأهلي وإبراهيم المصري كزيادة اطمئنان قدموا التحليل بمستند أنه سلبي، وأمس كان أول تجمع للمنتخب وعملنا مسحة للجميع وطلع 3 إيجابي، تم استبعاد الـ3 من المعسكر وعزلهم في المنازل، والمعسكر مكمل زي ما هو، حالتهم مستقرة ومفيش أعراض، نحن نتعامل مع تحاليل وورق، الرابيد تيست قال إنه سلبي، عادي جدًا يبقى في عينة إيجابي تتحول سلبي والعكس صحيح، عمر سامي يوم 11 و12 كان إيجابي، يوم 16 طلع سلبي، النهارده طلع إيجابي، مفيش حد تحت بند المساءلة لأنه مقدم أنه سليم».