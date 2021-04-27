شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون: مشكلة رحيل أسامة نبيه مع نفسه «مش مع المدرب الفرنسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، حقيقة اقتراب أسامة نبيه من الرحيل من منصب المدرب العام.

وقال فتوح، في تصريحات تليفزيونية: «مفيش أي حاجة وصلت لكارتيرون بأنه هيتم تغيير أسامة نبيه من أجل أن يفكر في بديله».

وتابع: «كارتيرون يحترم أسامة نبيه والجهاز الفني، الإجابة حول إذا كان هناك بديل لأسامة نبيه أو لا فهي عند أسامة نبيه نفسه وليس كارتيرون».

وواصل: «هل إصدار المدير الفني قرارا بعدم خروج أي حد يصرح لفرض مزيد من التركيز ده يعتبر تلكيك؟»، مختتمًا: «كارتيرون هدفه الوحيد هو تحقيق بطولة الدوري لنادي الزمالك».