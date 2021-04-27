شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ثلاثي يد الأهلي شاركوا في نهائي الكأس وهم يعلمون أنهم مصابون بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة عبدالباري، المدير الإداري ورئيس جهاز اليد بنادي الزمالك، أنهم يضعون النقاط على الحروف بخصوص مباراة نهائي كأس اليد أمام الأهلي.

وقال عبدالباري، خلال تصريحات تليفزيونية: «إبراهيم المصري لاعب الأهلي شارك وهو مصاب بكورونا والجميع يعلم ذلك».

وأكمل: «قلت يوم المباراة أن يوم الأحد في المعسكر سنتأكد عندما يخضع لمسحة مع المنتخب وهذا حدث بالفعل».

وتابع: «كنا نعلم أن عمر سامي وعمر إبراهيم مصابان بكورونا ومع ذلك شاركا.. لن أعترض على نتيجة المباراة».

وأتم: «الكأس لا يعنيني في شيء، أتحدث عن الرياضة وأن هؤلاء اللاعبين شاركوا وهم يعلمون أنهم مصابون».