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الزمالك: ثلاثي يد الأهلي شاركوا في نهائي الكأس وهم يعلمون أنهم مصابون بـ«كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة عبدالباري، المدير الإداري ورئيس جهاز اليد بنادي الزمالك، أنهم يضعون النقاط على الحروف بخصوص مباراة نهائي كأس اليد أمام الأهلي.

وقال عبدالباري، خلال تصريحات تليفزيونية: «إبراهيم المصري لاعب الأهلي شارك وهو مصاب بكورونا والجميع يعلم ذلك».

وأكمل: «قلت يوم المباراة أن يوم الأحد في المعسكر سنتأكد عندما يخضع لمسحة مع المنتخب وهذا حدث بالفعل».

وتابع: «كنا نعلم أن عمر سامي وعمر إبراهيم مصابان بكورونا ومع ذلك شاركا.. لن أعترض على نتيجة المباراة».

وأتم: «الكأس لا يعنيني في شيء، أتحدث عن وأن هؤلاء اللاعبين شاركوا وهم يعلمون أنهم مصابون».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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