دوري أبطال آسيا: الشارقة الى دور الـ16 والسد يستفيد من سقوط مفاجئ للنصر

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دبي: تأهل الشارقة الاماراتي الاثنين الى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الاولى منذ 2004، فيما استفاد السد القطري من السقوط المفاجئ للنصر السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة ما قبل الاخيرة من دور المجموعات، ليرتقي الى صدارة المجموعة.

في المجموعة الثانية، تأهل الشارقة الاماراتي الى دور الـ16 بعد فوزه المثير على القوة الجوية العراقي 3 2 في ستاد الشارقة.

وسجل خالد باوزير (25) وسالم صالح (35 و60) اهداف الشارقة، والكولومبي جيفرسون كولاسوس (15 و52) هدفي الشارقة.

ورفع الشارقة رصيده الى 11 نقطة في الصدارة ضامنًا تأهله بعدما استغل التعادل السلبي بين تراكتور الايراني وباختاكور الاوزبكستاني، ليتجمد رصيد الاول عند 7 نقاط، والثاني عند 4 نقاط.

وبقي القوة الجوية اخيرا بنقطتين وفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الخمس عن منطقة الغرب الى الادوار الاقصائية، إضافة الى أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثاني

السد الى الصدارة

وقفز السد الى صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على فولاذ خوزستان الإيراني بهدف نظيف مستفيدًا من سقوط مفاجئ للنصر امام الوحدات الاردني 1 2.

وسجل الكوري نام تاي هي هدف المباراة الوحيد (65).

ورفع السد رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة أمام النصر الثاني الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط مقابل 5 للفولاذ واربع للوحدات الذي حقق فوزه الاول.

وبات السد بحاجة الى نقطة التعادل أمام النصر في الجولة الأخيرة للعبور مباشرة بطلاً للمجموعة.

وبدا فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديس الطرف الأفضل في الشوط الأول من خلال الاستحواذ والوصل المتتالي لمناطق الفريق الإيراني دون طائل في التسجيل، فيما حين اعتمد فولاذ على المرتدات التي لم تشكل الخطورة المطلوبة.

وكثف السد من محاولاته في الشوط الثاني لينجح نام تاي في التسجيل عندما استقبل عرضية القائد حسن الهيدوس وحولها برأسه الى الشباك (65).

وضغط الفريق الإيراني بحثا عن التعديل وردت العارضة تسديدة المالي موسى كوليبالي (68). فيما كاد وحيد حيدري أن يسجل التعادل من تسديد قوية تألق الحارس مشعل رشم في إبعادها (79).

وقال الإسباني سانتي كاسورلا لاعب السد "كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي خصوصا من الناحية البدنية، لكنا تحكمنا بالتفاصيل وأعتقد أن الانتصار كان مستحقاً".

وعن مواجهة النصر الأخيرة قال "النقاط الثلاث أمام فولاذ كانت في غاية الأهمية قبيل مواجهة النصر، علينا أن نستعيد كامل قوانا قبيل المباراة الأخيرة القوية...نريد أن نتأهل أول المجموعة".

أول خسارة للنصر

وصعّب النصر من مهمته في تجاوز دور المجموعات بعدما كان الطريق أمامه سالكاً، إثر خسارته أمام الوحدات في المباراة التي جرت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ورغم الأفضلية الميدانية إلا أن النصر تلقى هدفين، عن طريق اللبناني أحمد زريق (44) والسنغالي عبدالعزيز نداي (72) قبل أن يسجل هدفاً بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء (90+5).

وهذه الخسارة لأولى للنصر في البطولة بعد فوزين وتعادلين مقابل فوز أول للوحدات. ويحتاج النصر إلى الفوز في مباراته الأخيرة ضد السد ليستعيد الصدارة ويضمن التأهل، أما أي نتيجة أخرى قد تدخله في حسابات معقدة.

وفرض النصر سيطرته على معظم مجريات الشوط الأول، وكان قريباً من افتتاح باب التسجيل لولا براعة حارس الوحدات عبدالله الفاخوري الذي تصدى لكرة المغربي عبدالرزاق حمدالله القوية وحولها بصعوبة للركنية (20) ومن ركلة ركنية كاد الوحدات أن يخطف هدفاً لولا براعة وليد عبدالله حارس النصر الذي تصدى للكرة الرأسية وحولها للركنية (22).

ومن هجمة منظمة لعب خالد الغنام كرة عرضية لكن لم تجد من يكملها داخل المرمى (32)، ولاحت فرصة أخرى للنصر عندما واجه عبدالفتاح عسيري المرمى لكنه لعب الكرة فوق العارضة (35).

وصوب سامي النجعي كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم (43) ومن ركلة ركنية أخذ الوحدات الأسبقية عندما انبرى اللبناني احمد زريق للكرة بين المدافعين، ولعبها على يمين وليد عبدالله لتسكن الشباك (44).

وفي الشوط الثاني حاول النصر تعديل النتيجة وتهيأت له فرصة محققة عندما تجاوز رائد الغامدي أكثر من مدافع وصوب كرة قوية ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها للركنية (64).

ومن هجمة مرتدة سريعة أضاف الوحدات هدفه الثاني عندما طار السنغالي عبدالعزيز نداي لكرة عرضية ولعب رأسية سكنت المرمى (72).

ومع مرور الوقت فقد النصر التركيز وغابت الفرص بسبب التسرع، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء نفذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح (90+5).

الوحدة يلحق الخسارة الاولى ببيرسيبوليس

وألحق الوحدة الاماراتي الخسارة الاولى ببيرسيبوليس الايراني بعد أربعة انتصارات متتالية، عندما هزمه 1 صفر في ستاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا الهندية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل السلوفيني تيم ماتافز هدف الوحدة في الدقيقة الخامسة، ليقود فريقه للثأر من الفريق الايراني الذي فاز في الجولة الاولى بالنتيجة ذاتها.

وبقي بيرسيبوليس وصيف النسخة الماضية والذي دخل المباراة ضامنًا تأهله الى الادوار الاقصائية نظرًا للمواجهات المتبقية في المجموعات الاخرى، في الصدارة برصيد 12 نقطة، مقابل 10 للوحدة الذي ضمن المركز الثاني على الاقل.

وأصبحت مباراة غوا الهندي الثالث بنقطتين والريان القطري الاخير بنقطة التي تقام لاحقًا هامشية، بعدما أدى فوز الوحدة الى خروجهما من البطولة رسميًا.

وهذا الفوز الاول للوحدة على بيرسيبوليس بعد ثلاث هزائم متتالية في دوري الابطال.

وبدأ الوحدة المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا بعد عمل فني رائع من ماتافز تخطى على إثره مدافعين ثم سدد بقوة في شباك حامد لاك(5).

وكاد السوري عمر خربين يضيف الثاني بعد تسديدة من منتصف الملعب عندما لمح لاك متقدمًا عن مرماه، لكن الاخير عاد خطوة الى الوراء وصد الكرة بصعوبة الى ركنية(34).

وضغط وصيف النسخة الماضية بقوة بحثا عن التعديل، لكن الحظ عانده عندما ارتدت تسديدة احسان بهلوان من العارضة (56)، ورأسية البديل احمد نورالله من القائم (80).