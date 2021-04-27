شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بالترجي التونسي فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة على تونس، بعدما نجح الزمالك فى التأهل لنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3/0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.

وحصل فريق الزمالك على راحة من المنافسات، أمس الإثنين، قبل خوض النهائى اليوم الثلاثاء، فى ظل تعديل جدول المنافسات، من أجل حصول أطراف النهائى على راحة قبل المنافسة.

نجح فريق الزمالك فى تخطّي عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3 / 1 فى دور ربع النهائى.

كما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته، وعلى إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3 / 0 أيضا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كلا من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.