شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يطير إلى البرتغال للمشاركة في الدوري العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم الثلاثاء بعثة منتخب الكاراتيه إلى البرتغال، للمشاركة في منافسات الدوري العالمي، والتى تقام فى الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو.

واختار اتحاد الكاراتيه قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة، والتى جاء فيها كل من: كريم محمد، يوسف عماد، محمد حسن، عبد الله ممدوح، إسلام أحمد، محمد رمضان، على الصاوى، يوسف حماد، أحمد أشرف، طه طارق وحازم أحمد، بالإضافة إلى منة شعبان، فريال أشرف، ريم أحمد، جيانا فاروق، رضوى سيد، آية هشام، ياسمين حمدى، سهيلة أحمد وسارة عاصم، ويرافق البعثة سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيس للبعثة.

وخاض المنتخب ودية مع المنتخب الأردنى خلال المعسكر التدريبى للأخير، والذى أقيم بالقاهرة الأسبوع الماضى، فى إطار استعاد منتخب الأردن للمشاركة فى الدورى العالمى أيضا.