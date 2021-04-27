شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة مران مفتوح لبيراميدز ونامونجو قبل لقاء الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم، الثلاثاء، المؤتمر الصحفى لمباراة بيراميدز ونامونجو والمحدد لها غدًا الأربعاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما سيُسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من تدريب الفريقين.

وتقرر إجراء تعديل على مواعيد الفعاليات الإعلامية لمباراة بيراميدز ونامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاء التعديل على النحو التالي: مؤتمر المدير الفني لنادي بيراميدز رودلفو أروابارينا وقائد الفريق بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٤:٣٠ عصرا ، ويقام تدريب بيراميدز بالاستاد الرئيسي للدفاع الجوي .. الساعة ٥ عصرا .. مفتوح ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام ومؤتمر المدير الفني لنادي نامونجو .. الساعة ٨:٣٠ مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، وتدريب نادي نامونجو بالملعب الرئيسي للدفاع الجوي .. الساعة ٩:٠٠ مساء .. مفتوح ١٥ دقيقة للإعلام

ويحل نامونجو التنزاني ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء بالجولة الأخيرة من دور المجموعات على استاد الدفاع الجوي، بعدما ضمن بيراميدز العبور للدور ربع النهائي من البطولة التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.