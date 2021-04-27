شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه تليفونات بني سويف وديا استعدادا للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية مع تليفونات بنى سويف، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

وتعد مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة "عُنق الزجاجة" بالنسبة للنادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته فى موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير فى جدول ترتيب المسابقة .

وكان إيهاب جلال قد منح لاعبى فريقه راحة من التدريبات أمس الاثنين لالتقاط الأنفاس عقب نهاية معسكرهم المغلق بالإسكندرية والذى خاض خلاله الدراويش مباراتين وديتين انتهت الأولى مع فاركو بالتعادل السلبى فيما انتهت الثانية مع سموحة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق وعاد الفريق لمحافظة الاسماعيلية

فى شأن آخر، وصف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى المباريات الأربع المقبلة بالأهم هذا الموسم لأنها أمام المنافسين المباشرين والانتصار فيهم سيسهم فى صعود الفريق بجدول الترتيب بجانب تعطيلهم نحو التقدم.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى، ”الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال فرض نظام داخل وخارج الملعب وتم توقيع غرامات على المخالفين وبالفعل هناك إلتزام كبير من الجميع بهذا النظام”.

وأضاف مدرب الدراويش: ”لا يوجد فارق بين لاعب ناشىء ولاعب كبير، الجهاز الفنى يقف على مسافة واحدة بين الجميع، من يجتهد ويتألق فى التدريبات سيكون له دورا مع الفريق بغض النظر عن اسمه وعمره، نقوم باصطحاب عدة ناشئين فى كل مباراة من أجل الاعتياد على الأجواء والنظام لضمان ظهورهم بشكل جيد حال حصولهم على فرصة المشاركة”.