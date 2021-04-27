شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يخضع لتحليل "رابيد تيست" اليوم استعدادا لفريق بتروجت بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق وادي دجلة، لتحليل رابيد تيست اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها الخميس المقبل، في ربع نهائي كاس مصر، بعد التأهل لهذا الدور على حساب الاتحاد السكندري في دور الـ16 من المسابقة.

ومن المقرر أن تحدد نتيجة التحاليل يوم الأربعاء قائمة اللاعبين المنضمين لقائمة الفريق أمام بتروجت في الكأس، التي يبحث من خلالها الفريق عن تعويض مسيرته المتراجعة في بطولة الدوري، وانتزاع اللقب لضمان مقعد مؤهل للمشاركة الإفريقية هذا الموسم.

وكشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة، عن رصد مكافآت ضخمة للاعبي الفريق حال تمكنهم من الفوز ببطولة كأس مصر التي وصل فيها الفريق لدور الثمانية، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ثمن النهائي.

وينتظر دجلة مواجهة قوية أمام بتروجت يوم 29 من أبريل الجاري في ربع النهائي وهي المباراة التي يبحث من خلالها اللاعبون عن تعويض المسيرة المتواضعة في مسابقة الدوري بحجز مقعد في دور الأربعة لمسابقة الكأس، وتعزيز فرص التتويج بالبطولة.

كان فريق المقاولون العرب حقق الفوز على نظيرة وادى دجلة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.