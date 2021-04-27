شكرا لقرائتكم خبر عن اسألوا الأهلي.. الدكش يكشف سبب خناقة أحمد ياسر وشيكا بمباراة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حلقة جديدة من برنامج "خش ع الدكش" يكشف مصطفى يحيى كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لفريق البنك الأهلي.

وبدأت المباراة بحالة من الود بين دكتي الفريقين، ومحادثات متعددة بين كارتيرون وأسامه نبيه، بينما ظهر الغضب على دكة خالد جلال بعد الهدف الثاني للزمالك، بينما دخل الجمهور المتواجد في وصلات حماس لفريق الزمالك، وبعد الهدف الثالث بدأ أمير عزمي من جهاز البنك الأهلي الاعتراض على الحكم، في الوقت الذي وجه فيه الحضور التحية لأسامه نبيه.

بينما حدثت مشادات بين جمهور الزمالك وأحمد ياسر لاعب البنك الأهلي، بسبب توجيه الجمهور هتافًا للاعب يسألوه عن عدد أهدافه هذا الموسم، فرد اللاعب "روحوا اسألوا الأهلي".. ما دفع شيكابالا لمحاولة الهجوم على أحمد ياسر، قبل تدخل الدكتين لتهدئة الأجواء.

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز هام ومستحق علي حساب البنك الأهلي بنتيجة 4-1 ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي.

فوز الزمالك ساهم في حفاظ الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد رفع رصيده للنقطة 39، ويستمر الصراع مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 33 نقطة، لكن الأحمر خاض 14 مباراة فقط بينما لعب الأبيض 17 لقاء حتى الآن.