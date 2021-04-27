شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. هدف عالمي يحسم لقب دوري الأبطال 2002 للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات، وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2002 وكانت آخر بطولة لدوري الأبطال يحصل عليها الزمالك فى تاريخه.

تصدر الزمالك المجموعة الثانية في دور المجموعات بالبطولة علي حساب كل من أسيك الإيفواري صاحب المركز الثاني والترجي التونسي وكوستادي سول، فيما تأهل من المجموعة الأولى الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونغولي وودع الأهلي البطولة من دور المجموعات.

تخطى الزمالك عقبة مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي، بعد الفوز عليه 3 / 1 في مجموع المباراتين، وفي المباراة النهائية واجه الرجاء المغربي، وتعادل الفريقان 0 / 0 في الذهاب بالمغرب، ونجح الزمالك في حصد اللقب من خلال هدف عالمي أحرزه تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، من تسديدة قوية من منتصف الملعب، حسمت اللقب القاري الأغلى للزمالك في الألفية الجديدة.