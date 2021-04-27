شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك يوم الإثنين 26 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك يوم الإثنين 26 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض على البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة.

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد اليد بسبب لاعب الأهلي المصاب بكورونا

كشف حمادة عبد الباري، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، عن تقديم الزمالك احتجاجًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

علق حازم فتوح، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حقيقة طلب كارتيرون رحيل أسامة نبيه، قائلا: "هذا الأمر غير صحيح، وكارتيرون لم يطلب رحيل نبيه نهائيا وهو مدرب محترم".

يخضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في عضلة السمانة.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، لكدمة في الركبة، خلال مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 34/23 فى إطار نهائى كأس مصر مواليد 2002 للموسم المحلى 2020/2021 على صالة حسن مصطفى ليتوَّج باللقب.

حقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة، احرز اهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و 43 واحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96 ، وأحرز هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة.

أكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، أنه لا يفكر في الرحيل عن منصبه خلال الفترة الحالية، كما تردد في الساعات الأخيرة.