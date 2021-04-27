شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر ودابو يحضران عزاء عم رجب بكار .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الإثنين عزاء اللواء محمد مختار عم رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا في أحد مساجد التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وحضر العزاء زملاء رجب بكار في الفريق ميدو جابر وشريف دابو وصلاح سليمان لاعب أسوان ورمضان ربيعة لاعب الداخلية، واستقبل العزاء اللواء زكى مختار مساعد وزير الداخلية شقيق الراحل اللواء محمد مختار.

وفى سياق متصل، يعقد مسئولو سيراميكا جلسة مع رجب بكار خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره من البقاء داخل صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أو الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول داخل جهاز الكرة بفريق سيراميكا أن اللاعب بات على رادار الزمالك فى خريطة التعاقدات الصيفية لتدعيم الجبهة اليمنى، مؤكدا أن اللاعب أصبح هدفا لأندية القمة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه.

وأوضح المصدر أن مسئولى سيراميكا وعدوا اللاعب بتحديد مصيره خلال الأيام المقبلة، سواء بالبقاء داخل صفوف الفريق أو الرحيل، الأمر الذى تقبله رجب بكار بصدر رحب مؤكدا لهم أنه سيركز مع سيراميكا لوضعهم في مكانة متقدمة بالدوري.

وانتقل رجب بكار إلى سيراميكا من بيراميدز موسما على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح لنادي سيراميكا بشراؤه عقب نهاية الإعارة.

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