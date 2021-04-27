الامارات | نادي الحبتور يكرّم أبطال البولو والفروسية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحبتور يكرّم أبطال البولو والفروسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بختام الموسم الحالي 2020- 2021، الذي امتد نحو سبعة أشهر، وشهد 14 بطولة بولو، في مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي أفرزت فرقاً عدة ولاعبين جدداً، كما شهد الموسم نشاطاً لافتاً على صعيد الفروسية، سواء قفز الحواجز أو ركوب الخيل، كما أسهمت أكاديمية ركوب الخيل في تعليم عدد من الأطفال، وصقل مهارات العديد منهم.

وحيا الحبتور فريق العمل بالنادي، وتم خلال الحفل تكريم أصحاب الألقاب من الفرق واللاعبين وفرق البولو والفروسية التي شاركت في نشاط الموسم الحالي.

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