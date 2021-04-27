الامارات | فرصة ذهبية أمام شباب الأهلي لخلط أوراق مجموعته «الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة ذهبية أمام شباب الأهلي لخلط أوراق مجموعته «الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي شباب الأهلي مجدداً مع استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بعد 12 يوماً على مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، حيث يأمل «فرسان دبي» في انتزاع النقاط الكاملة، حين يتجدد الحوار بينهما في الـ11 من مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات.

وتعد المباراة فرصة ذهبية لشباب الأهلي في خلط أوراق المجموعة، خصوصاً في حال تعثر الهلال أمام أجمك، إذ إن انتصار «فرسان دبي» على استقلال دوشنبه متصدر فرق المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن الهلال، سيضمن لشباب الأهلي العودة مجدداً للمزاحمة على الصدارة وانتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الـ16 من البطولة القارية، وذلك بعد أن نجح «فرسان دبي»، السبت الماضي، في العودة إلى سباق المنافسة، بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بعدما سجل الفريق فوزه الأول في دوري مجموعات النسخة الحالية، بتغلبه على أجمك الأوزبكي بنتيجة «3-1»، خصوصاً أن الأخير تجمد رصيده أيضاً عن حاجز النقاط الأربعة.

ويراهن المدرب مهدي علي على المستوى الجيد الذي قدمه شباب الأهلي في الجولة الماضية، وقاد الفريق إلى تسجيل ثلاثة أهداف في شباك أجمك، خصوصاً مع المهاجم أحمد العطاس الذي سجل هدفه الثاني على التوالي، وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، بالإضافة إلى مواصلة تألق زميليه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وحارب سهيل، وإحراز البرازيلي كارلوس إدواردو هدفاً رائعاً من ركلة مقصية جاءت متكاملة مع تأكيد سالمين خميس عودته القوية إلى الخط الدفاعي.

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