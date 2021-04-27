الامارات | الوحدة يهزم بيرسبوليس.. و«نقطة» تفصله عن التأهل الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهزم بيرسبوليس.. و«نقطة» تفصله عن التأهل الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع الوحدة شوطاً كبيراً لبلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تغلب على بيرسبوليس الإيراني، بهدف دون ردّ، أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات.

وسجل للوحدة لاعبه السلوفيني تيم ماتافز في الدقيقة الخامسة، ليرفع رصيد فريقه إلى 10 نقاط، وبات على بُعد نقطة واحدة لتأكيد تأهله رسمياً إلى الدور الثاني، فيما ظل بيرسبوليس في الصدارة برصيد 12 نقطة.

وظهر الوحدة أكثر هدوءاً في التعامل مع المباراة من بدايتها على عكس الفريق الإيراني، الذي اندفع لتسجيل هدف مبكر، لكن «أصحاب السعادة» تمكنوا من الوصول لمرمى حامد لك من أسهل الطرق، حينما توغل ماتافز من جهة اليمين وتوقع الحارس والدفاع أن يوزع كرة عرضية، لكنه سدد من زاوية صعبة واضعاً فريقه في المقدمة.

وضغط بيرسبوليس بخطوطه كافة، وسنحت له فرصة خطرة للتسجيل من ضربة ثابتة في مواجهة المرمى، إلا أن الدفاع المتألق أبعد الكرة قبل أن تُشكل تهديداً على مرماهم (14). وحضر الحارس محمد الشامسي في أهم لقطة بالمباراة بتصديه الرائع لضربة رأس من عيسى آل كثير وهو داخل منطقة «الست ياردات»، ليحولها إلى ضربة ركنية (17).

واستغل الوحدة الهجمات المرتدة بشكل أزعج دفاع بيرسبوليس، الذي ارتكب خطاً من مكان مثالي مع ماتافز، على حدود الصندوق، لم يُحسن السوري، عمر خريبين استغلالها لتضيع فرصة تعزيز النتيجة (26).

وفاجأ الوحدة منافسه بأداء هجومي مع بداية الحصة الثانية معتمداً على الجهة اليمني، ليجبر لاعبي بيرسبوليس، على التراجع خشية استقبال هدف آخر، ولكن أسلوب لعب العنابي، لم يدم لأكثر من 10 دقائق، ليعود إلى نصف ملعبه لتأمين الجانب الدفاعي والحفاظ على تقدمه.

وكانت العارضة رحيمة بالوحدة عندما تصدت للتسديدة التي لعبها إحسان بهلوان من خارج منطقة الـ18، لتستقر الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب (57).

وبدأت الأخطاء تظهر على دفاع الوحدة، ومن إحداها كاد محمد برغش أن يُصيب مرمى فريقه بهدف حينما حاول إبعاد عرضية نيماتي، ليسددها في اتجاه المرمى ولكن محمد الشامسي كان موفقاً في التصدي للعبة (68).

وتعرض الوحدة لموقف صعب في الدقائق الأخيرة، حينما اضطر ليُكمل اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه البديل عبدالله أنور للخشونة الزائدة مع اللاعب الإيراني مهدي ترابي، إلا أن الفريق استطاع أن يخرج فائزاً بنتيجة المباراة.

• الحارس محمد الشامسي تألق في الحفاظ على نظافة شباكه.

• الوحدة أكمل اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد عبدالله أنور في الدقائق الأخيرة.

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