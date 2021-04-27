الامارات | بوجاتشار بطل سباق اليوم الواحد للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشار بطل سباق اليوم الواحد للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دراج فريق الإمارات، تادي بوجاتشار، المركز الأول في سباق اليوم الواحد «لييج-باستون-لييج» للدراجات الهوائية، الذي احتضنته بلجيكا أول من أمس، ليصبح أصغر دراج يفوز في هذا السباق منذ 44 عاماً، ويضيف هذا الإنجاز إلى سجله الحافل في رياضة الدراجات.

وقدم بوجاتشار أداءً هجومياً قوياً، مكّنه من اعتلاء منصة التتويج في «لا دوايين»، متقدماً على كل من بطل العالم جوليان آلافيليبه (كويك ستيب)، وديفيد جوادو من فريق «غروبما-إف دي جاي»، وأليهاندرو فالفيردي من فريق «موفيستار»، ومايكل وودز من فريق «إسرائيل ستارت-آب نيشن».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news