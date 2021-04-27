الامارات | طرفا نهائي كأس السلة يتحددان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن طرفا نهائي كأس السلة يتحددان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتحدد في التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم هوية طرفي نهائي مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، إذ تقام مباراتا الدور نصف النهائي، حين يلتقي حامل اللقب النصر مع الشارقة على صالة نادي شباب الأهلي، فيما يصطدم الوصل بجاره شباب الأهلي في صالة نادي النصر.

ويتشارك فريقا الشارقة وشباب الأهلي طموح بلوغ النهائي الثالث لهما على التوالي في الموسم الحالي، وحصد آخر الألقاب المتاحة، بعد أن تقاسما الهيمنة على لقبي البطولتين الافتتاحيتين، بفوز «فرسان دبي» بدرع الدوري العام، وتتويج «الملك» بلقب كأس رئيس الدولة.

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