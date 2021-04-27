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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجديد

تدرس إدارة نادٍ محترف تجديد عقد مدرب الفريق الأول قبل استئناف منافسات الدوري من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، خصوصاً أن الفريق تنتظره مباريات قوية ومصيرية ذات صلة بمركز الفريق في الترتيب.

متطوعات

أثنى صحافيون يغطون مجموعة الشارقة بدوري أبطال آسيا للأندية على الدور الكبير الذي تقوم به متطوعات يعملن في المركز الإعلامي الخاص بالبطولة، ما سهل كثيراً من عمل الصحافيين الذين يغطون أحداث البطولة.

قيد

فشلت محاولات بعض الأندية لزيادة عدد قيد اللاعبين من فئة الأجانب والمواليد والمقيمين في الموسم المقبل إلى ثمانية لاعبين، ما رفضته رابطة المحترفين، واكتفت بالسماح بقيد سبعة فقط، ليكون من بينهم ستة على أرضية الميدان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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