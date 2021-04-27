شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الأهلي سيفقد نقاطا كثيرة المباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيفقد العديد من النقاط في المباريات المقبلة.

وقال أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «الأهلي سيفقد العديد من النقاط في المباريات المقبلة، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها لاعبوه نتيجة ضغط المباريات، خاصة بعد تعرض أكثر من لاعب من القوام الأساسي للإصابة».

وأضاف: «الأهلي سيواجه فرقا قوية في المباريات المقبلة، لذلك هو معرض لفقدان العديد من النقاط».

وأوضح: «الفريق الأحمر من حقه أن يطلب لعب مؤجلاته الخاصة بالدور الأول أولا قبل خوض مباريات الدور الثاني».

يذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.