شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك كان سيعاني إذا واجه فرقا قوية بعد القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المباراتين الماضيتين، سيفرق مع الفريق، خلال مشواره في بطولة الدوري.

وقال أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الفوز الذي حققه الزمالك في المباراتين الماضيتين، سيفرق مع الفريق خلال مشواره على المنافسة على لقب بطولة البطولة».

وأضاف: «من حظ الزمالك الجيد، أنه لعب مع فريقين أقل منه في المستوى عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة»، مضيفًا: «الزمالك كان من المكن أن يعاني لو لعب مع أي من الأندية القوية التي لديها انضباط تكتيكي، مثمنا حدث مع الأهلي عندما خسر أمام سموحة».

كان الزمالك قد حقق الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.