شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: حققنا المطلوب أمام البنك الأهلي.. والأداء انخفض لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، أن الفوز في لقاء البنك الأهلي كان مهما، مضيفا أن الفريق حقق المطلوب من المباراة بحصد الثلاث نقاط.

واعترف نبيه بأن الأداء انخفض في الشوط الثاني معللا ذلك بسبب الحالة البدنية في ظل ضغط المباريات لكن الأهم هو تحقيق الفوز.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي بالجولة 17 للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض 17 مباراة.