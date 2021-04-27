شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمقاولون العرب بدون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض التدريبات الجماعية للفريق الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويبدأ الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض 17 مباراة.